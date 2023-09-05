Госагентство ОМС направит 30 млн манатов на закупку лекарств для медучреждений

Госагентство обязательного медицинского страхования (ОМС) Азербайджана направит 30 млн манатов на закупку лекарственных средств для медицинских учреждений.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, ведомство заключило с четырьмя компаниями контракты, стоимость которых составляет 30,177 млн манатов.
С ООО «Zeytun Pharmaceuticals» подписан контракт на 3,28 млн манатов, с ЗАО «Azeri Med» - на 4,525 млн манатов, с ЗАО «Avromed Company» - на 6,845 млн манатов, с ООО «Referans Pharmaceuticals» - на 15,527 млн манатов.
Срок выполнения работ по договорам – до 11 августа 2024 года.
Р.Керимов
МВД Беларуси и Азербайджана имеют все условия для наращивания потенциала сотрудничества – Корзюк
Анкара назначила нового военного атташе в Азербайджане
Байрамов обсудил с еврокомиссаром Вархели отношения Азербайджана и ЕС и ситуацию на Южном Кавказе
Экспорт зерна из РФ в 2023/2024 сельхозгоду может превысить рекорд прошлого сезона
Мировые цены на пшеницу продолжат плавный рост
Банки в Азербайджане на валютном аукционе во вторник приобрели $41 млн
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
На Южном Кавказе поменялась обстановка, но Россия не собирается сворачивать свою деятельность – Песков
Шойгу оценил потери Украины с начала наступления в 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц техники
Песков: Россия является составной частью Южного Кавказа и из Армении уйти не может
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank поддержал программу "Самозанятость"
AccessBank является членом международного Центра Микрофинансирования!
Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам «Золотая осень - Ноль процентов»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС