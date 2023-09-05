Госагентство ОМС направит 30 млн манатов на закупку лекарств для медучреждений

Госагентство обязательного медицинского страхования (ОМС) Азербайджана направит 30 млн манатов на закупку лекарственных средств для медицинских учреждений.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, ведомство заключило с четырьмя компаниями контракты, стоимость которых составляет 30,177 млн манатов.

С ООО «Zeytun Pharmaceuticals» подписан контракт на 3,28 млн манатов, с ЗАО «Azeri Med» - на 4,525 млн манатов, с ЗАО «Avromed Company» - на 6,845 млн манатов, с ООО «Referans Pharmaceuticals» - на 15,527 млн манатов.

Срок выполнения работ по договорам – до 11 августа 2024 года.

Р.Керимов