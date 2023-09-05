Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту самоубийства военнослужащего в одной из воинских частей в Кяльбаджарском районе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Военную прокуратуру.
Согласно данным, в военную прокуратуру Кяльбаджара поступила информация о самоубийстве военнослужащего из огнестрельного оружия воинской части №Н Минобороны Рамала Тагиева.
«На основании полученной информации сотрудники Кяльбаджарской военной прокуратуры и управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело. Предметы, имеющие значение для дела, были изъяты в качестве вещественных доказательств», - отмечается в информации.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначена соответствующая экспертиза, продолжается расследование.
Х.Насирзаде
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Хорватию
Москва выступает за использование Агдамской дороги для доставки грузов – МИД РФ
В Брюсселе заявили о готовности развивать взаимодействие с Баку в энергетике и транспорте
Цена Brent подскочила выше $90 за баррель
Доходы SOCAR в 2023-2024гг составят порядка 80-90 млрд манатов в год
Moody`s подтвердило рейтинг SOCAR на уровне «Ba1» со «стабильным» прогнозом
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ
Король Таиланда привел к присяге нового премьер-министра и членов правительства
Все больше французов верят, что Марин Ле Пен может помочь в решении проблем страны
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank поддержал программу "Самозанятость"
AccessBank является членом международного Центра Микрофинансирования!
Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам «Золотая осень - Ноль процентов»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС