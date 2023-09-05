Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту самоубийства военнослужащего в одной из воинских частей в Кяльбаджарском районе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Военную прокуратуру.

Согласно данным, в военную прокуратуру Кяльбаджара поступила информация о самоубийстве военнослужащего из огнестрельного оружия воинской части №Н Минобороны Рамала Тагиева.

«На основании полученной информации сотрудники Кяльбаджарской военной прокуратуры и управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело. Предметы, имеющие значение для дела, были изъяты в качестве вещественных доказательств», - отмечается в информации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначена соответствующая экспертиза, продолжается расследование.

Х.Насирзаде