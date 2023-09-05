В Индии могут провести голосование о смене названия страны на Бхарат

Правительство премьер-министра Нарендры Моди вероятно вынесет на голосование в парламент Индии резолюцию о смене названия страны на традиционное Бхарат, передают во вторник индийские СМИ.
По информации газеты Times Now, голосование может состояться в ходе специальной сессии парламента, назначенной на 18-22 сентября.
При этом, издание The Economic Times пишет, что по данным спикера Конгресса Джайрама Рамеша, приглашения на ужин в рамках G20 были подписаны от имени президента Бхарата, а не президента Индии.
Многие члены правящей партии премьер-министра Нарендры Моди Бхаратия джаната парти (БДП) поддерживают эту инициативу о переименовании Индии, отмечает издание.
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