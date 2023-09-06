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ТЭК 06.09.2023 15:10

Азербайджан начал поставки газа в Венгрию, планирует их наращивать - Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о планах Баку наращивать поставки азербайджанского газа в Венгрию.

«На встрече (4 сентября в Будапеште – ИФ) мой коллега Петер Сийярто сообщил, что азербайджанский газ уже начал поступать в Венгрию. В наших планах — увеличение объема поставок», - сказал Байрамов в интервью азербайджанскому государственному информационному агентству «АЗЕРТАДЖ» и венгерскому изданию «Мадьяр Демократа».

Как сообщает «Интерфакс—Азербайджан», таким образом, 5 стран ЕС уже получают азербайджанский газ - Италии, Греции и Болгарии, Румыния и Венгрия.

«Ряд других стран также проявили интерес и выразили желание (покупать азербайджанский газ – ИФ). В частности, в апреле этого года энергетические компании Азербайджана, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии подписали соглашение, получившее название «Кольцо Солидарности», с целью использования внутренних европейских газовых интерконнекторов для увеличения объемов поступления к ним каспийского газа через Южный газовый коридор», - отметил он.

Байрамов добавил: «Планы, как видите, большие. Европа ожидает получить от нас к 2027 году 20 млрд кубометров газа. Нынешняя динамика позволяет нам взять эту планку. Азербайджан (в 2021г – ИФ-Аз) поставил (в ЕС – ИФ) 8 млрд кубометров. В прошлом году — уже 11,4 млрд кубометров, а в этом году будет 12,5 млрд кубометров, и это только в страны Евросоюза. Помимо ЕС, Азербайджан является главным поставщиком природного газа также в Грузию и одним из крупнейших — на турецкий рынок».

Глава МИД подчеркнул, что помимо нефти и газа, Азербайджан планирует поставлять в Венгрию и «зеленую энергию». «18 июля 2022 года был подписан «Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджаном и Европейским Союзом, а 17 декабря 2022 года в Бухаресте был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией для реализации проекта, предусматривающего передачу азербайджанской «зеленой» электроэнергии по дну Черного моря на европейский континент. Таким образом, электроэнергия «зеленого» происхождения — это еще один сегмент в азербайджано-венгерском сотрудничестве в области энергетики. Но, в то же время, хотелось бы отметить, что все сказанное справедливо будет спроецировать и на весь Евросоюз, учитывая, что на протяжении многих лет Азербайджан был и остается надежным партнером в области обеспечения энергобезопасности европейского континента, включая все упомянутые сегменты: нефть, с 2020 года - газ, и в перспективе также «зеленая» электроэнергия», - отметил министр.

Ранее сообщалось, что Азербайджан в IV квартале 2023 года начнет поставки газа в Венгрию (объем – 100 млн куб.м.). Кроме этого, Венгрия закупит 50 млн куб. м. для газохранилищ. Помимо этого, между Баку и Будапештом имеется договоренность об увеличении объема поставок азербайджанского газа в Венгрию до 1 млрд кубометров в год.

А.Азизов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ВЕНГРИЯ, ГАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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