Счетпалата Азербайджана выявила в Нахчыванском госуниверситете ряд нарушений, документы отправлены в Генпрокуратуру

Счетная палата Азербайджана провела аудит в Нахчыванском государственном университете, в ходе которого выявлены нарушения и недостатки, материалы по проверке направлены в Генпрокуратуру страны.
Аудит охватывал 2021-2022гг.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Счетную палату, проверка установила, что требования действующих нормативно-правовых актов вузом не были соблюдены, устав университета не адаптирован к образцовому уставу, утверждаемому правовыми актами, следовательно, не совершенствуется организационно-правовая форма университета и не применяются современные принципы управления.
Аудит также показал, что в университете не зарегистрировано 5 дипломов, еще 185 дипломов, выданных в 1997-2020гг, остались незаполненными.
По информации Счетпалаты, в 2021-2022гг на счета вуза поступили средства в размере 30 млн 910,6 тыс. манатов, израсходовано - 30 млн 480,2 тыс. манатов.
Аудит выявил, что у вуза имеется дебиторская задолженность на сумму 11 млн 241,8 тыс. манатов, которая образовалась в связи с тем, что не все студенты оплатили за свое обучение. По иностранным студентам такая задолженность составила 6 млн 985,1 тыс. манатов.
При этом 1 159 иностранных студентов, обучавшихся на степень бакалавра и магистра, длительное время не вносили плату за обучение и по ним образовался дебиторский долг в размере 6 млн 69,1 тыс. манатов.
Кроме этого, в ряде случаев плата за обучение в вузе была ниже лимита, установленного кабинетом министров Азербайджана, неправильно была списана академическая задолженность ряда студентов, в результате чего вуз лишился доходов на сумму 761,6 тыс. манатов.
Помимо этого, вуз не обеспечил возврат в госбюджет 297,2 тыс. манатов, а также допустил завышенные выплаты по стипендиям на сумму 94 тыс. манатов.
Кроме того, аудит Счетпалаты выявил финансовые нарушения в порядке расчета зарплат, выплаты отпускных работникам, удержания обязательных платежей.
В ходе проверки также была недостача в размере 316,4 тыс. манатов из-за неправильного учета активов, потери на сумму 2 млн 194,3 тыс. манатов из-за искажения финансовой отчетности.
Аудиторская проверка Счетной палаты позволила взять на учет дебиторскую задолженность на сумму 1,7 млн манатов, кредиторскую задолженность на 35,7 тыс. манатов, восстановить средств в размере 469,5 тыс. манатов.
«Согласно решению коллегии Счетной палаты, соответствующие материалы о нарушениях направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана», - подчеркнули в Счетпалате.
Х.Насирзаде
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