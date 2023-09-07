Уголовное дело по нападению на инкассаторов в гипермаркете Bravo направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям

Генпрокуратура Азербайджана сообщает о завершении расследования со стороны Следственного управления по уголовному делу по факту вооруженного нападения на инкассаторов Unibank в гипермаркете «Bravо» в Хатаинском районе Баку 4 марта 2023 года.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Ведомство отмечает, что на основании достоверных доказательств, собранных по уголовному делу, 6 человек привлечены к уголовной ответственности: 1 человек - за умышленное убийство и покушение на убийство человека при исполнении служебных обязанностей в связи с разбоем, 3 человека - за содействие в совершении одних и тех же действий, 1 человек - за содействие в изготовлении огнестрельного оружия в сговоре с группой лиц, 1 человек - за подстрекательство к совершению данного преступления.
В частности, Даянату Гудратову предъявлены обвинения по статьям 120.2.1, 120.2.3, 120.2.11, 29, 120.2.1, 29, 120.2.3, 29, 120.2.7, 29, 120.2.11, 181.3.2, 228.2.1, 229.2.1; пособникам в совершении преступления - Азеру Мамедову, Ибрагиму Ибрагимову и Сабухи Гурбанову - 32.5, 120.2.1, 32.5, 120.2.3, 32.5, 120.2.11, 32.5, 29, 120.2.1, 32.5, 29, 120.2.3, 32.5, 29, 120.2.11, 32.5, 29, 120.2.7, 32.5, 181.3.2, 228.2.1, 229.2.1; пособнику в совершении преступления Ровшану Исмайлову - 228.2.1 və 32.5, 229.2.1; подстрекателю Бабеку Искендерову - 228.2.1, 32.3, 229.2.1 УК Азербайджана.
Генпрокуратура подчеркивает, что Рухлан Исмайлов, участвовавший в совершении преступления, в результате проведения незамедлительных следственно-оперативных мероприятий был нейтрализован, поскольку при задержании оказывал сопротивление сотрудникам полиции.
«Хотя вина погибшего обвиняемого Рухлана Исмайлова в указанном преступлении была полностью доказана в ходе следствия, в связи с обнаружением новых особенностей преступления уголовное дело было выделено из материалов дела и расследование продолжается», - отмечается в информации.
В ходе осмотра квартиры, где скрывался Рухлан Исмайлов, были обнаружены 16 тыс. 835 манатов и $20,1 тыс. взятых у инкассаторов, огнестрельные оружия.
Как сообщалось ранее, 4 марта днем двое вооруженных лиц совершили нападение на инкассаторов в гипермаркете Bravо в Хатаинском районе Баку. В результате инцидента ими был тяжело ранен сотрудник ОАО "Коммерческий банк Unibank" Самир Шейдаев, а охранявший его сотрудник Министерства цифрового развития и транспорта Руфат Гашимов погиб.
Х.Насирзаде
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