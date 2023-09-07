Хандадян: кажется, ОДКБ умыла руки от Армении

Армения открыта к сотрудничеству с другими партнерами в сфере безопасности и обороне, обсуждает механизмы, но в настоящее время не обсуждает вопрос о выходе из ОДКБ, заявил глава постоянной комиссии армянского парламента по внешним отношениям Саркис Ханданян.
"Армения должна продолжить осуществляемые реформы в ВС и системе безопасности как по части защиты границ, так и внутренней безопасности. Мы в этом смысле должны быть открыты к сотрудничеству со всеми партнерами, которые будут иметь такую заинтересованность. Армения открыта к сотрудничеству с другими партнерами в сфере безопасности и обороны", - сказал Ханданян журналистам в четверг.
По его словам, "в настоящее время процесса о выходе Армении из ОДКБ нет".
"Но, кажется, ОДКБ умыла руки от Армении и выходит из Армении. Что касается технической стороны (выхода Армении из ОДКБ - ИФ) и соответствующего процесса, то считают, что это предмет дополнительного обсуждения вокруг времени, момента и последствий", - сказал Ханданян.
На вопрос, какой системой Армения может заменить ОДКБ, он ответил: "Как можно заменить ОДКБ, если ОДКБ проявляет бездействие в отношении Армении. Мы не желаем сотрудничать с таким механизмом, который вновь проявит бездействие. Но есть обсуждения о более действенных механизмах".
"Однако, отмечу, что главный гарант нашей безопасности - это ВС Армении", - сказал Ханданян.
Кроме того, он заявил, что Армения не намерена вступать в НАТО, подобные обсуждения романтизированы.
"Обсуждения о вступлении Армении в НАТО романтизированы нашими СМИ и обществом. В мире есть много разных стран, которые не имеют конфликтов, самые мирные страны мира, но имеют трудности с вхождением в НАТО. Как вы себе представляете членство Армении в НАТО в ближайшем будущем", - сказал Ханданян.
Он отметил, что, "исходя из политических и технических соображений", не видит возможности членства Армении в НАТО.
"Кроме того, правительство Армении никогда не заявляло о желании вступать в НАТО", - сказал Ханданян.
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