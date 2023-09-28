Армения увеличивает бюджетные расходы на оборону

Бюджет министерства обороны Армении в 2024 году увеличится на 7,3%, заявил глава Минфина республики Ваге Ованнисян.

"Для обеспечения расходов министерства обороны Армении в 2024 году будет выделено 555 млрд драмов (почти $1,5 млрд)", - сказал Ованнисян на заседании правительства в четверг.

По его словам, это на 37,7 млрд ($97,4 млн) драмов или 7,3% превышает показатель 2023 года.