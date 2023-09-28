Армения увеличивает бюджетные расходы на оборону

Бюджет министерства обороны Армении в 2024 году увеличится на 7,3%, заявил глава Минфина республики Ваге Ованнисян.
"Для обеспечения расходов министерства обороны Армении в 2024 году будет выделено 555 млрд драмов (почти $1,5 млрд)", - сказал Ованнисян на заседании правительства в четверг.
По его словам, это на 37,7 млрд ($97,4 млн) драмов или 7,3% превышает показатель 2023 года.
МИД Азербайджана: Пашиняну хорошо известно, что выезд армян из Карабаха является их личным решением
Алиев заложил фундамент еще трех жилых комплексов в Зангилане
Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Зангиланском районе
АЖД и ЕБРР обсудили сотрудничество в модернизации железнодорожной инфраструктуры Азербайджана
Азербайджан в январе-июле увеличил экспорт газа в Турцию на 17,5%
Варданян обвиняется в финансировании терроризма и незаконном пересечении границ Азербайджана – СГБ
Около 25 человек принимали участие в перестрелке с двумя погибшими в Дагестане
Азербайджан ожидает роста на 20% турпотока в страну в 2024г - ГАТ
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Что нужно сделать для надежного увеличения ваших средств?
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС