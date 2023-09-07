Облигации Unibank заинтересовали свыше 50 инвесторов

Азербайджанский Unibank в четверг разместил облигации на 20 млн манатов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже (БФБ), на площадке которой осуществлялось размещение, в ходе аукциона со стороны 52 инвесторов было подано 52 заявки на покупку облигаций.

В результате размещен весь объем облигаций, выставленных на аукцион.

Эмиссия разделена на 200 тыс. облигаций номиналом в 100 манатов за ценную бумагу.

Срок обращения облигаций – 360 дней, купонная ставка – 11,5% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 90 дней).

Дата погашения – 1 сентября 2024 года.

Андеррайтером размещения выступила инвестиционная компания Unicapital.

Unibank создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Уставный капитал банка равен 138,2 млн манатов. Основным акционером банка является Эльдар Гарибов (доля в капитале 87,032%).

Р.Ахмедов