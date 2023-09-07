Облигации Unibank заинтересовали свыше 50 инвесторов

Азербайджанский Unibank в четверг разместил облигации на 20 млн манатов.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже (БФБ), на площадке которой осуществлялось размещение, в ходе аукциона со стороны 52 инвесторов было подано 52 заявки на покупку облигаций.
В результате размещен весь объем облигаций, выставленных на аукцион.
Эмиссия разделена на 200 тыс. облигаций номиналом в 100 манатов за ценную бумагу.
Срок обращения облигаций – 360 дней, купонная ставка – 11,5% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 90 дней).
Дата погашения – 1 сентября 2024 года.
Андеррайтером размещения выступила инвестиционная компания Unicapital.
Unibank создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Уставный капитал банка равен 138,2 млн манатов. Основным акционером банка является Эльдар Гарибов (доля в капитале 87,032%).
Р.Ахмедов
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