Kapital Bank планирует привлечь $35 млн через размещение облигаций

ОАО «Kapital Bank» планирует размещение облигаций на $35 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.
Согласно проспекту эмиссии облигаций, она разделена на 350 тыс. ценных бумаг номиналом в $100 за облигацию.
Срок обращения облигаций – 7 лет, ставка – 7% годовых (купонная выплата - каждые 90 дней).
Kapital Bank средства, привлеченные от размещения облигаций, направит на расширение своих банковских операций.
Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане и в настоящее входит в топ-3 банков страны по объему активов.
Р.Ахмедов
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