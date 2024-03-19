Kapital Bank планирует привлечь $35 млн через размещение облигаций

ОАО «Kapital Bank» планирует размещение облигаций на $35 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке. Согласно проспекту эмиссии облигаций, она разделена на 350 тыс. ценных бумаг номиналом в $100 за облигацию. Срок обращения облигаций – 7 лет, ставка – 7% годовых (купонная выплата - каждые 90 дней). Kapital Bank средства, привлеченные от размещения облигаций, направит на расширение своих банковских операций. Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане и в настоящее входит в топ-3 банков страны по объему активов. Р.Ахмедов

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