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Финансы 26.09.2023 12:58

Rabitabank привлечет 10 млн манатов путем размещения облигаций на проекты поддержки «зеленой энергии»

ОАО «Rabitabank» планирует размещение двухлетних облигаций на сумму 10 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже (БФБ).

Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в 100 манат за ценную бумагу.

Срок обращения облигаций – 24 месяца.

Ставка купона – 9,5% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 3 месяца).

Rabitabank привлеченные средства планирует направить на финансирование проектов по «зеленой энергии» и защите окружающей среды.

Андеррайтером размещения выступит ЗАО «Инвестиционная компания Capital Partners».

ОАО «Rabitabank» создан в 1993 году и входит в топ-10 банков Азербайджана по размеру активов. Акционерами банка являются 13 физических и юридических лиц.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАНК, ОБЛИГАЦИИ, ЭМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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