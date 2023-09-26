Rabitabank привлечет 10 млн манатов путем размещения облигаций на проекты поддержки «зеленой энергии»

ОАО «Rabitabank» планирует размещение двухлетних облигаций на сумму 10 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже (БФБ). Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в 100 манат за ценную бумагу. Срок обращения облигаций – 24 месяца. Ставка купона – 9,5% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 3 месяца). Rabitabank привлеченные средства планирует направить на финансирование проектов по «зеленой энергии» и защите окружающей среды. Андеррайтером размещения выступит ЗАО «Инвестиционная компания Capital Partners». ОАО «Rabitabank» создан в 1993 году и входит в топ-10 банков Азербайджана по размеру активов. Акционерами банка являются 13 физических и юридических лиц. Р.Ахмедов

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