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Дальнее зарубежье 08.09.2023 14:45

ЕС работает в направлении изоляции РФ, призывает Грузию к сотрудничеству - Боррель

В Евросоюзе хотят тесного сотрудничества с партнерами, в том числе с Грузией, в вопросе поддержки Украины, подвергшейся агрессии со стороны России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

ЕС "поддерживает и будет поддерживать Украину насколько это будет необходимым", сказал Боррель в пятницу на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси. "Мы и наши партнеры тесно работаем в направлении изоляции России и приветствуем сотрудничество по вопросу соблюдения введенных санкций", - отметил он.

Боррель подчеркнул, что Грузия, как партнер Евросоюза, также должна тесно сотрудничать в вопросе соблюдения введенных против России санкций.

Глава дипломатии ЕС выразил сожаление по поводу восстановления авиасообщения между Россией и Грузией.

При этом он отметил, что Грузия и грузинский народ могут рассчитывать на поддержку Евросоюза на пути евроинтеграции.

"Мы хотим, чтобы вы добились успеха на этом пути, а мы со своей стороны окажем необходимую помощь", - сказал он.

Гарибашвили, в свою очередь, заявил, что Грузия полностью разделяет подходы ЕС и международного сообщества по вопросам, которые касаются Украины. "Хочу напомнить, что Грузия присоединилась к более 500 международным резолюциям и заявлениям в поддержку Украины", - сказал грузинский премьер на совместной пресс-конференции с Боррелем.

Премьер заявил, что в течение последних месяцев проходила кампания по дезинформации со стороны грузинской радикальной оппозиции и ее лоббистов, согласно которой санкционная продукция якобы попадает в Россию из Грузии. "Представители Евросоюза, США и Великобритании, прибывшие в Грузию, открыто заявили, что грузинская сторона в полном объеме соблюдает введенные против России международные санкции", - добавил Гарибашвили.

Он также прокомментировал возобновление авиасообщения между Россией и Грузией. "Мы делали ранее разъяснения, что ни одна российская авиакомпания, находящаяся под санкциями, и ни один борт не работает и не летает в Грузию, так что и в этом вопросе мы действуем чисто и прозрачно", - сказал грузинский премьер.

По его словам, Грузия в последние годы успешно экономически развивается. "Наша прямая обязанность защитить и укрепить страну", - сказал Гарибашвили.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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