Баку не получал предложений из Еревана об экстренных переговорах Алиева и Пашиняна

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что Баку не получал предложения от Еревана о проведении экстренных переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом Гаджиев сообщил агентству Reuters.

Ранее в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести экстренные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с целью деэскалации на границе.

Отдел новостей