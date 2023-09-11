Структура Миннауки и образования направит свыше 8,4 млн манатов на закупку IT-оборудования

Управление информатизации системы образования Министерства науки и образования Азербайджана направит свыше 8,4 млн манатов на закупку телекоммуникационного оборудования. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, соответствующий контракт управление подписало с ООО «Texno Luks M». Контракт стоимостью 8 млн 413 тыс. 131,69 манатов включает расширение системы образования, закупку программного обеспечения, IP-телефонии, приборов обработки данных и подобного рода оборудования. Н.Аббасова

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