Кыргызстан передаст Азербайджану 17 га земли на озере Иссык-Куль для строительства отеля

Кыргызстан передаст азербайджанской компании 17 гектаров земли на острове Иссык-Куль для строительства пятизвездочного отеля.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на СМИ Кыргызстана, Бишкек создаст инфраструктуру и освободит отель от налогов на 10 лет, а азербайджанский инвестор построит комплекс за три года и трудоустроит 70% работников из числа местного населения.

Сорок девять лет будет действовать соответствующее двустороннее соглашение с правом дальнейшей его пролонгации.

Как сообщал в июне 2023 года «Интерфакс-Азербайджан», азербайджанская компания построит в Кыргызстане 5-тизвездочный отель. Договоренность о строительстве такого отеля была достигнута на уровне лидеров Азербайджана и Кыргызстана.

Р.Ахмедов