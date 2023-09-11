Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.825 RUR   0.0175 GBR   2.1283 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

Туризм 11.09.2023 10:34

Кыргызстан передаст Азербайджану 17 га земли на озере Иссык-Куль для строительства отеля

Кыргызстан передаст азербайджанской компании 17 гектаров земли на острове Иссык-Куль для строительства пятизвездочного отеля.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на СМИ Кыргызстана, Бишкек создаст инфраструктуру и освободит отель от налогов на 10 лет, а азербайджанский инвестор построит комплекс за три года и трудоустроит 70% работников из числа местного населения.

Сорок девять лет будет действовать соответствующее двустороннее соглашение с правом дальнейшей его пролонгации.

Как сообщал в июне 2023 года «Интерфакс-Азербайджан», азербайджанская компания построит в Кыргызстане 5-тизвездочный отель. Договоренность о строительстве такого отеля была достигнута на уровне лидеров Азербайджана и Кыргызстана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ОТЕЛЬ, ЗЕМЛЯ


Похожие новости


Азербайджанская компания построит 5-звездочный отель в Кыргызстане

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az