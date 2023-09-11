Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.825 RUR   0.0175 GBR   2.1283 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

Здравоохранение 11.09.2023 14:15

Минздрав Азербайджана планирует до конца 2023г внедрить систему Э-Рецепт

Минздрав Азербайджана планирует до конца 2023 года ввести систему электронных рецептов (Э-Рецепт), заявил советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков.

«Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджана, Министерству здравоохранения поручено внедрить систему электронный рецепт до конца текущего года», - сказал Гаджиалибеков в интервью пресс-службы Минздрава, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Э-Рецепт предусматривают электронную регистрацию рецептов, выписанных гражданам в медицинских учреждениях Азербайджана, что исключит нечитабельность или неправильную интерпретацию рецептов, позволит видеть историю ранее выписанных лекарственных средств, избежать нежелательных взаимодействий между лекарственными средствами, указывать точные дозировки, а также диагнозы на основании международной классификации болезней, что даст возможность адаптации выписываемых диагнозов к международной классификации и дальнейшему анализу здоровья граждан.

«Обновленный реестр лекарственных средств станет основой макроанализа в масштабе страны, так как будет обладать полной информацией наличия медикаментов, их востребованности, данными врачей, выписавших лекарства, кому и по какому диагнозу. Это также создаст дополнительный экономический эффект в результате усиления контроля над транзакциями в сфере реализации лекарственных препаратов, а также предотвращения распространения контрафактной продукции», - отметил Гаджиалибеков.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНЗДРАВ, РЕЦЕПТ, ЭЛЕКТРОННЫЙ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az