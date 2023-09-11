Минздрав Азербайджана планирует до конца 2023г внедрить систему Э-Рецепт

Минздрав Азербайджана планирует до конца 2023 года ввести систему электронных рецептов (Э-Рецепт), заявил советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков.
«Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджана, Министерству здравоохранения поручено внедрить систему электронный рецепт до конца текущего года», - сказал Гаджиалибеков в интервью пресс-службы Минздрава, передает «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, Э-Рецепт предусматривают электронную регистрацию рецептов, выписанных гражданам в медицинских учреждениях Азербайджана, что исключит нечитабельность или неправильную интерпретацию рецептов, позволит видеть историю ранее выписанных лекарственных средств, избежать нежелательных взаимодействий между лекарственными средствами, указывать точные дозировки, а также диагнозы на основании международной классификации болезней, что даст возможность адаптации выписываемых диагнозов к международной классификации и дальнейшему анализу здоровья граждан.
«Обновленный реестр лекарственных средств станет основой макроанализа в масштабе страны, так как будет обладать полной информацией наличия медикаментов, их востребованности, данными врачей, выписавших лекарства, кому и по какому диагнозу. Это также создаст дополнительный экономический эффект в результате усиления контроля над транзакциями в сфере реализации лекарственных препаратов, а также предотвращения распространения контрафактной продукции», - отметил Гаджиалибеков.
Х.Насирзаде
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