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Дальнее зарубежье 11.09.2023 22:00

Встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться на днях, стороны обсудят двусторонние отношения - Песков

Президент РФ Владимир Путин встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ближайшие дни, обсудит с ним двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Она может состояться на днях", - сказал он в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, когда может состояться встреча.

По словам представителя Кремля, стороны обсудят "в первую очередь, двусторонние отношения".

"Корейская Народно-Демократическая Республика - это наш сосед, и как с любым соседом мы считаем себя в долгу налаживать добрые взаимовыгодные отношения", - продолжил Песков.

Он рассказал, что в рамках визита Ким Чен Ына запланированы российско-северокорейские переговоры в формате делегаций, и "при необходимости" Путин и Ким Чен Ын проведут переговоры один на один.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, ВСТРЕЧА


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