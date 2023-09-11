Встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться на днях, стороны обсудят двусторонние отношения - Песков

Президент РФ Владимир Путин встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ближайшие дни, обсудит с ним двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Она может состояться на днях", - сказал он в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, когда может состояться встреча.
По словам представителя Кремля, стороны обсудят "в первую очередь, двусторонние отношения".
"Корейская Народно-Демократическая Республика - это наш сосед, и как с любым соседом мы считаем себя в долгу налаживать добрые взаимовыгодные отношения", - продолжил Песков.
Он рассказал, что в рамках визита Ким Чен Ына запланированы российско-северокорейские переговоры в формате делегаций, и "при необходимости" Путин и Ким Чен Ын проведут переговоры один на один.
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