Рост ВВП Азербайджана в январе-августе ускорился до 0,8%

Номинальный объем ВВП Азербайджана в январе-августе 2023 года составил 80 млрд 96,4 млн манатов, реальный рост экономики оценивается в 0,8%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
По итогам 7 месяцев 2023 года ВВП Азербайджана вырос на 0,7%.
По данным статистики, ненефтегазовый сектор за 8 месяцев вырос на 2,6%, тогда как спад в нефтегазовом секторе составил 1,1%.
В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 42,4%, торговли и ремонта транспортных средств - 9,5%, транспорта и складского хозяйства – 6,2%, сельского и лесного хозяйства, рыбоводства – 6,1%, строительства - 4,8%, на сферу размещения туристов и объектов общепита - 2,4%, на сектор информации и связи - 1,6%, на прочие сектора - 17,6%.
Доля налогов в ВВП составила 9,4%.
ВВП на душу населения в январе-августе составил 7 тыс. 895 манат.
Рост ВВП Азербайджана на 2023 год согласно обновленным прогнозам ожидается на уровне 1,8%. В том числе рост в ненефтяном секторе прогнозируется на уровне 4,9%, спад в нефтяном секторе ожидается на 1,5%.
Рост ВВП Азербайджана в 2022 году составил 4,6%, в том числе рост ненефтегазового сектора - 9,1%.
А.Азизов
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