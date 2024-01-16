Рост ВВП Азербайджана в 2023г составил 1,1%

Номинальный объем ВВП Азербайджана в 2023 году составил 123 млрд манатов, реальный рост экономики оценивается в 1,1%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
По данным статистики, ненефтегазовый сектор в 2023 году вырос на 3,7%, тогда как спад в нефтегазовом секторе составил 1,7%.
В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 40,5%, торговли и ремонта транспортных средств - 10%, транспорта и складского хозяйства – 6,2%, сельского и лесного хозяйства, рыбоводства – 5,5%, строительства – 6,2%, на сферу размещения туристов и объектов общепита - 2,2%, на сектор информации и связи - 1,7%, на прочие сектора – 18,6%. Доля налогов в ВВП составила 9,1%.
ВВП на душу населения в 2023 году составил 12 тыс. 114,5 манат.
Рост ВВП Азербайджана в 2022 году составил 4,6%.
Р.Ахмедов
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