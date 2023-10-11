Рост ВВП Азербайджана в январе-сентябре составил 0,8%

Номинальный объем ВВП Азербайджана в январе-сентябре 2023 года составил 90 млрд 812,5 млн манатов, реальный рост экономики оценивается в 0,8%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
По итогам 8 месяцев 2023 года ВВП Азербайджана также вырос на 0,8%.
По данным статистики, ненефтегазовый сектор за 9 месяцев вырос на 3%, тогда как спад в нефтегазовом секторе составил 1,5%.
В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 41,6%, торговли и ремонта транспортных средств - 9,5%, транспорта и складского хозяйства – 6,4%, сельского и лесного хозяйства, рыбоводства – 6%, строительства - 5%, на сферу размещения туристов и объектов общепита - 2,3%, на сектор информации и связи - 1,7%, на прочие сектора - 18%.
Доля налогов в ВВП составила 9,5%.
ВВП на душу населения в январе-сентябре составил 8 тыс. 948,8 манат.
Минэкономики Азербайджана рост ВВП в 2023 году, согласно обновленным прогнозам, ожидает на 1,9%.
Рост ВВП Азербайджана в 2022 году составил 4,6%.
Б.Рустамбеков
Алиев и Путин обсудят в Бишкеке интеграцию карабахских армян и деятельность РМК
Заявления Пашиняна о необходимости делимитации границ на основе несуществующей карты лишены логики – МИД Азербайджана
80% граждан Азербайджана поддерживают подписание мирного договора с Арменией - опрос
Минобразования Азербайджана направит около 4,5 млн манатов на капремонт школы в Ширване
ГАТ направит 350 тыс. манатов на установку «под ключ» выставочного стенда на туристической выставке в Лондоне
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Число людей в мире с состоянием от $100 млн выросло вдвое с 2003 года
Премьер Ирака заявил о планах привлечь иностранцев к разработке месторождений
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества
«Nar» принял участие в мероприятии «Uniting Business Europe 2023» в рамках Глобального договора ООН
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире