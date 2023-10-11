Рост ВВП Азербайджана в январе-сентябре составил 0,8%

Номинальный объем ВВП Азербайджана в январе-сентябре 2023 года составил 90 млрд 812,5 млн манатов, реальный рост экономики оценивается в 0,8%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По итогам 8 месяцев 2023 года ВВП Азербайджана также вырос на 0,8%.

По данным статистики, ненефтегазовый сектор за 9 месяцев вырос на 3%, тогда как спад в нефтегазовом секторе составил 1,5%.

В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 41,6%, торговли и ремонта транспортных средств - 9,5%, транспорта и складского хозяйства – 6,4%, сельского и лесного хозяйства, рыбоводства – 6%, строительства - 5%, на сферу размещения туристов и объектов общепита - 2,3%, на сектор информации и связи - 1,7%, на прочие сектора - 18%.

Доля налогов в ВВП составила 9,5%.

ВВП на душу населения в январе-сентябре составил 8 тыс. 948,8 манат.

Минэкономики Азербайджана рост ВВП в 2023 году, согласно обновленным прогнозам, ожидает на 1,9%.

Рост ВВП Азербайджана в 2022 году составил 4,6%.

Б.Рустамбеков