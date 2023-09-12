ОПЕК третий месяц подряд сохраняет оценки роста спроса на нефть в 2023 и 2024гг

Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с, следует из ежемесячного отчета ОПЕК.

Таким образом, организация вновь оставила в силе прогнозы по росту спроса, сделанные еще в июльском отчете.

При этом аналитики альянса слегка повысили оценки по спросу в 2022 и 2023 годах - на 50 тыс. б/с, до 99,62 млн б/с и 102,06 млн б/с соответственно, а в 2024 году - на 60 тыс. б/с, до 104,31 млн б/с.

Оценка спроса на нефть в I кв. 2023 года была повышена на 90 тыс. б/с, во II кв. - на 80 тыс. б/с, в III кв. - на 100 тыс. б/с, при этом в IV кв. - понижена на 30 тыс. б/с.

Прогноз спроса на нефть в странах ОЭСР в 2023 год был повышен до 46,1 млн б/с, рост к предыдущему году составит 120 тыс. б/с против 74 тыс. б/с в предыдущем отчете. "Спрос в странах ОЭСР Америки, во главе с США, будет самым существенным в регионе на фоне восстановления спроса на авиакеросин и увеличения потребностей в бензине. Прогнозируется, что легкие дистилляты также поддержат рост спроса в этом году", - говорится в отчете.

Спрос в странах не-ОЭСР в 2023 году увеличится до 55,9 млн б/с, рост к предыдущему году составит 2,3 млн б/с. По оценке ОПЕК, устойчивый рост как на промышленное, так и транспортное топливо связан с восстановлением экономики Китая, а также увеличением потребностей стран в других регионах.

Страны не-ОЭСР останутся основным драйвером роста мирового спроса на нефть и в 2024 году, на их долю придется около 2 млн б/с. При этом наибольший вклад внесут Китай и Индия. В других странах - особенно Азии и Ближнего Востока - данный показатель также увеличится, чему способствуют позитивные прогнозы для их экономик.

В свою очередь, в странах ОЭСР спрос на нефть вырастет в 2024 году на 260 тыс. б/с и составит 46,4 млн б/с. Ожидается, что спрос в США превысит допандемический уровень и достигнет 20,7 млн б/с за счет восстановления производства авиакеросина и роста потребностей в бензине и легких дистиллятах. В то же время, потребление в странах ОЭСР в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе останется ниже допандемического уровня - 13,5 млн б/с и 7,4 млн б/с. Аналитики ОПЕК связывают это с замедлением экономической активности в регионах и сохраняющимися трудностями в логистике, особенно в Европе.

Предварительные данные за июль показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снизились в месячном исчислении на 7,9 млн баррелей - до 2,779 млрд барр. Таким образом, они были на 138 млн баррелей ниже, чем в среднем за последние пять лет, и на 190 млн барр. ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности реализации сделки ОПЕК+).

В частности, запасы нефти снизились на 14,2 млн баррелей - до 1,348 млрд барр., а нефтепродуктов - увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 6,3 млн баррелей, до 1,430 млрд барр.