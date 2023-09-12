Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8256 RUR   0.0181 GBR   2.1267 TRY   0.0632

Цена на нефть

11.09 $/bbl +/- WTI 87.29 -0.22 Brent 90.64 -0.01

ТЭК 12.09.2023 17:50

Мировой спрос на нефть, газ и уголь достигнет пика к 2030г - МЭА

Потребление сразу трех основных видов ископаемого топлива - нефти, природного газа и угля - достигнет пика к 2030 году, говорится в новом прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА).

В качестве причин сокращения спроса после этого срока называется быстрое распространение возобновляемых источников энергии и рост числа электромобилей.

Это первый прогноз агентства, который предусматривает однонаправленную негативную динамику потребления одновременно для нефти, газа и угля.

"Мы наблюдаем начало конца эры ископаемого топлива и должны готовиться к следующей эре", - заявил глава МЭА Фатих Бироль. Он считает, что политикам следует принять меры для ускорения энергетического перехода и сокращения выбросов, несмотря на нехватку средств и возможную критику со стороны избирателей.

Бироль обратил внимание на "структурные сдвиги" в экономике Китая, на долю которого в последние 10 лет приходится около трети роста мирового спроса на природный газ и две трети роста спроса на нефть. Речь идёт, главным образом, о переходе от тяжелой промышленности к менее энергоемким отраслям и услугам.

При этом, по его словам, потенциальный рост потребления угля в стране будет нивелироваться развитием солнечной, ветровой и атомной энергетики.

Свою роль в увеличении темпов перехода на экологически чистую энергию, помимо прочего, играет повышение цен на нефть в результате сокращения добычи отдельными странами, что особенно актуально для транспортного сектора, подчеркнул глава МЭА.

В связи с текущими тенденциями новые масштабные проекты по добыче ископаемого топлива несут не только климатические, но и финансовые риски и могут стать проблемными активами, считает Бироль.

Крупные производители, в свою очередь, выступают с критикой позиции МЭА и предупреждают, что недостаточный объем инвестиций в поставки нефти и газа грозит новыми энергетическими кризисами, если прогнозы относительно пика потребления окажутся слишком оптимистичными.

Так, в апреле ОПЕК обвинила МЭА в том, что агентство, призывая к прекращению инвестирования в разработку новых месторождений, провоцирует нестабильность на рынках, сообщала Financial Times.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, УГЛЕВОДОРОДЫ, СПРОС, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Путин: альтернативы углеводородам в обозримой перспективе нет, энергопереход должен быть сбалансированным Fitch повысило прогноз цен на нефть в 2024-25гг, понизило оценку для газа в 2023г Fitch повысило прогноз цен на нефть и газ на ближайшие годы Цены на энергоресурсы растут не только из-за роста спроса, но и недостатка инвестиций - Trafigura

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az