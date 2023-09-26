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ТЭК 26.09.2023 15:14

Спрос на ископаемое топливо должен сократиться на 25% к 2030г для достижения экологических целей - МЭА

Для сдерживания глобального потепления необходимо сократить спрос на ископаемые виды топлива на 25% к концу десятилетия, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Спрос на уголь к 2030 году должен снизиться до 3,25 млрд тонн с 5,8 млрд в 2022 году, на нефть - до 77 млн баррелей в сутки (б/с) со 100 млн б/с, а на природный газ - с 4,15 трлн кубометров в год до 3,4 трлн.

В 2050 году совокупное сокращение спроса на ископаемое топливо должно составить уже 80%.

Инвестиции в чистую энергетику к 2030 году необходимо увеличить в 2,5 раза - до $4,5 трлн против $1,8 трлн в текущем году.

Для достижения соответствующих показателей потребуется жесткая и эффективная политика, считают в МЭА. В противном случае ограничить глобальное потепление отметкой в 1,5 градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня не удастся.

Промедление в реализации такой политики чревато значительными - до $1,3 трлн в год - затратами на извлечение углекислого газа из воздуха после 2050 года, также отмечается в докладе организации.

Призывая правительства стран к оперативным действиям в области сокращения выбросов, в МЭА вместе с тем подчеркнули необходимость параллельного наращивания поставок чистой энергии для обеспечения плавного перехода во избежание энергодефицита и скачка цен.

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Тэги: МИР, УГЛЕВОДОРОДЫ, СПРОС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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