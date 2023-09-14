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ТЭК 14.09.2023 16:25

Прогноз МЭА о конце эры нефтегаза в 2030г основан на идеологии и приведет к энергетическому хаосу - ОПЕК

Прогнозы о начале конца эры ископаемого топлива, аналогичные сделанному Международным энергетическим агентством (МЭА), основаны на идеологии, а не данных; их появление часто сопровождается призывами прекратить инвестиции в нефтегаз, что может вызвать энергетический хаос, заявили в ОПЕК.

МЭА на текущей неделе выпустило обновленный прогноз по потреблению нефти, природного газа и угля. По оценке агентства, спрос на данные виды топлива достигнет пика к 2030 году, после чего пойдет на спад. В качестве причин сокращения называется быстрое распространение возобновляемых источников энергии и рост числа электромобилей. "Мы наблюдаем начало конца эры ископаемого топлива и должны готовиться к следующей эре", - заявил глава МЭА Фатих Бироль, отметив, что политикам следует принять меры для ускорения энергетического перехода и сокращения выбросов, несмотря на нехватку средств и возможную критику со стороны избирателей.

ОПЕК в своем заявлении называет приведенный МЭА прогноз "крайне рискованным и непрактичным", который основан на идеологии, а не на фактах. Альянс подчеркивает, что и ранее звучали похожие прогнозы - сначала о пике предложения, затем - о пике спроса, но ни один из них не подтвердился. При этом, по мнению альянса, в настоящее время подобные заявления могут вызвать призывы к прекращению инвестиций в новые нефтегазовые проекты.

"Подобные заявления только подводят глобальную энергосистему к внушительному провалу. Это приведет к энергетическому хаосу по своему потенциалу беспрецедентного масштаба: с ужасными последствиями для экономики и миллиардов людей во всем мире", - приводятся в сообщении слова генсека ОПЕК Хайсама аль-Гайса.

Альянс нефтепроизводителей отмечает, что прогноз МЭА не учитывает, что сегодня ископаемое топливо занимает 80% в структуре мирового энергобаланса, а также факт технологического прогресса, которого добилась отрасль в вопросе сокращения выбросов.

"Осознавая, что перед миром стоит задача искоренить энергетическую бедность, удовлетворить растущий спрос на энергию и обеспечить доступность энергии при одновременном сокращении выбросов, ОПЕК не отказывается от каких-либо источников энергии или технологий. Альянс считает, что все заинтересованные стороны должны сделать то же самое и признать нехватку и дефицит энергии в краткосрочных и долгосрочных энергетических реалиях", - подчеркнул аль-Гайс.

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Тэги: МИР, УГЛЕВОДОРОДЫ, СПРОС, МНЕНИЕ


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