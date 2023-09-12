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Карабах 12.09.2023 16:52

Гасанов рассказал Салюкову и Кулакову о росте числа провокаций армянских НВФ в Карабахе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во вторник принял главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Олега Салюкова и нового командующего российским миротворческим контингентом (РМК) в Карабахском экономическом районе Азербайджана Кирилла Кулакова.

В информации на сайте Минобороны Азербайджана говорится, что на встрече Гасанов рассказал об оперативной обстановке в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Министр особо отметил, что в последнее время увеличилось число провокаций, совершаемых незаконными армянскими вооруженными формированиями (НВФ), находящихся в зоне ответственности РМК.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, МИРОТВОРЦЫ, ВСТРЕЧА


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