Гасанов рассказал Салюкову и Кулакову о росте числа провокаций армянских НВФ в Карабахе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во вторник принял главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Олега Салюкова и нового командующего российским миротворческим контингентом (РМК) в Карабахском экономическом районе Азербайджана Кирилла Кулакова.

В информации на сайте Минобороны Азербайджана говорится, что на встрече Гасанов рассказал об оперативной обстановке в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Министр особо отметил, что в последнее время увеличилось число провокаций, совершаемых незаконными армянскими вооруженными формированиями (НВФ), находящихся в зоне ответственности РМК.

Х.Насирзаде