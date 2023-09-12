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Спикер палаты представителей США поручил начать расследование в отношении Байдена

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти поручил комитетам Палаты начать расследование, итогом которого может стать объявление импичмента президенту США Джо Байдену.

"Это обвинения в злоупотреблении властью, обструкции и коррупции... Поэтому сегодня я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование по импичменту президента Джо Байдена", - заявил он во вторник, выступая перед журналистами.

По его словам, в рамках предварительного расследования, которое провели республиканцы в палате, удалось собрать свидетельства того, что Байден лгал американскому народу, когда утверждал, что якобы не вовлечен в бизнес-сделки своей семьи за рубежом. В частности, по информации республиканцев, Байден неоднократно присоединялся к телефонным звонкам и встречам с бизнес-партнерами его сына Хантера.

Следующим логичным шагом Маккарти назвал передачу ряду комитетам Палаты представителей полномочий для сбора "всех фактов и ответов для американского народа".

Маккарти отметил, что это решение было для него непростым, однако "этот факт должен беспокоить всех американцев вне зависимости от их партии или того, за кого они голосовали". Он призвал президента и его команду к сотрудничеству.

В свою очередь представитель Белого дома по надзору и расследованиям Ян Сэмс в соцсети X (ранее Twitter) раскритиковал это решение, заявив, что республиканцы в палате представителей не обнаружили никаких доказательств правонарушений со стороны Байдена.

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Тэги: США, РАССЛЕДОВАНИЕ, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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