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Транспорт и связь 10.01.2024 13:02

Boeing должна признать ошибку в связи с инцидентом с самолетом Alaska Airlines

Boeing Co. следует признать свою ошибку после инцидента с самолетом Alaska Airlines и подойти к решению проблемы "с полной прозрачностью", заявил главный исполнительныйво вторник.

В минувшую пятницу самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.

Вслед за инцидентом Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737 MAX 9 в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронуло 171 самолет Boeing.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США начал расследование инцидента.

Кэлхун в своем обращении не сказал, в чем именно заключалась ошибка Boeing, а другие топ-менеджеры компании предостерегли от спекуляций на этот счет.

"В первую очередь нам необходимо признать свою ошибку, - сказал Кэлхун. - Мы подойдем к ситуации со 100%-ной и полной прозрачностью на каждом этапе пути. Мы будем работать совместно с NTSB, расследующей инцидент, чтобы понять, что стало его причиной".

Он отметил, что инженеры Boeing собирают информацию, необходимую для выявления причин происшествия с самолетом Alaska Airlines.

NTSB заявил, что пока рано говорить о том, был ли инцидент вызван производственным дефектом.

Во вторник FAA сообщила, что Boeing пересматривает свои инструкции по обеспечению безопасности самолетов, распоряжение о приостановке полетов пока остается в силе.

Акции Boeing подешевели на 1,4% во вторник после 8%-ного падения их стоимости днем ранее. Стоимость бумаг Alaska Air Group (SPB:ALK) опустилась 9 января на 1,3%.

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Тэги: США, BOEING, ИНЦИДЕНТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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