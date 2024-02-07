Оторвавшаяся в воздухе дверь Boeing 737-9 MAX не была закреплена болтами - NTSB

Дверь самолета Boeing 737-9 MAX американской авиакомпании Alaska Airlines, потерянная им в ходе полета в начале января, не была закреплена болтами, говорится в предварительном отчете расследующего инцидент Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США.
Отсутствие деформации вокруг соответствующих отверстий указывает на то, что отсутствовали все четыре болта, необходимые для фиксации двери в вертикальной плоскости, отметил регулятор.
О том, что лайнер мог покинуть завод Boeing Co.без этих болтов, в конце января со ссылкой на источники сообщала The Wall Street Journal.
Фюзеляж самолета поступил туда в августе 2023 года, после чего на нем были обнаружены пять поврежденных заклепок, замена которых требовала открытия двери с предварительным выкручиванием болтов, говорится в отчете NTSB.
Сотрудники поставщика фюзеляжа Spirit AeroSystems Holdings в сентябре заменили заклепки. При этом на фотографии двери, сделанной после ее закрытия, видно отсутствие как минимум трех болтов.
Самолет Alaska Airlines потерял эту дверь на высоте порядка 5 км, после чего совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил лайнер от Boeing в ноябре.
По мнению экспертов в области безопасности, на которых ссылается Associated Press, последствия инцидента могли быть катастрофическими, если бы самолет набрал крейсерскую высоту. Давление в салоне могло упасть гораздо сильнее, а пассажиры и бортпроводники могли быть не пристегнуты и передвигаться по нему.
Глава Boeing Дэвид Кэлхун на прошлой неделе в интервью CNBC заявил, что проблема возникла по вине его компании. "Я бы хотел, чтобы все - каждый человек в каждом самолете - знали, что ответственность за лайнер несет Boeing, - сказал он. - Мы отвечаем за своих поставщиков. Мы отвечаем за Spirit. Мы отвечаем за результаты своей работы".
Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) проводит расследование на предмет соблюдения правил безопасности при производстве самолетов MAX. Руководитель FAA Майкл Уитакер во вторник отметил, что система контроля Boeing не работает, поскольку не обеспечивает выпуск безопасных самолетов. Ожидается, что управление завершит расследование примерно через три недели.
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