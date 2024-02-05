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Дальнее зарубежье 05.02.2024 22:10

Boeing может задержать поставки ряда лайнеров 737 из-за возможных проблем с фюзеляжем

Американская Boeing Co. может задержать ряд запланированных на ближайшее время поставок лайнеров 737 в связи с возможной необходимостью доработки их фюзеляжей, заявил руководитель направления коммерческих самолетов Стэн Дил в опубликованном на сайте компании письме сотрудникам.

Производитель планирует выделить несколько дней на проверку и доработку фюзеляжей, поставленных Spirit AeroSystems Holdings, на своем предприятии в Рентоне (штат Вашингтон), пишет MarketWatch.

В частности, Boeing будет решать проблему с неправильно просверленными отверстиями примерно на 50 еще не поставленных самолетах, о которой ей в минувший четверг сообщила Spirit.

По словам Дила, эта потенциальная проблема не представляет угрозы безопасности полетов, эксплуатацию всех лайнеров 737 можно продолжать.

В начале января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет в ноябре 2023 года.

Акции Boeing дешевеют на 1,5% на торгах в понедельник, Spirit - на 4,7%.

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Тэги: США, BOEING, ПОСТАВКИ, ЗАДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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