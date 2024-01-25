FAA запретит расширение выпуска Boeing 737 MAX до устранения проблем в области контроля качества

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) запретит Boeing Co.расширять производство самолетов 737 MAX после инцидента с потерей двери в воздухе лайнером 737-9 MAX в начале месяца, говорится в пресс-релизе регулятора.

FAA также утвердила процесс проверки и технического обслуживания 171 самолета 737-9 MAX, полеты которых были приостановлены в связи с инцидентом. После успешного завершения этого процесса их можно будет вернуть в эксплуатацию.

"Мы не удовлетворим запросы Boeing на расширение производства и не одобрим дополнительные линии производства 737 MAX, пока не убедимся, что устранены выявленные в рамках этого процесса проблемы в области контроля качества", - заявил глава регулятора Майкл Уитакер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В начале января самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.

Вслед за инцидентом FAA распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями.