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Транспорт и связь 25.01.2024 23:15

FAA запретит расширение выпуска Boeing 737 MAX до устранения проблем в области контроля качества

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) запретит Boeing Co.расширять производство самолетов 737 MAX после инцидента с потерей двери в воздухе лайнером 737-9 MAX в начале месяца, говорится в пресс-релизе регулятора.

FAA также утвердила процесс проверки и технического обслуживания 171 самолета 737-9 MAX, полеты которых были приостановлены в связи с инцидентом. После успешного завершения этого процесса их можно будет вернуть в эксплуатацию.

"Мы не удовлетворим запросы Boeing на расширение производства и не одобрим дополнительные линии производства 737 MAX, пока не убедимся, что устранены выявленные в рамках этого процесса проблемы в области контроля качества", - заявил глава регулятора Майкл Уитакер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В начале января самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.

Вслед за инцидентом FAA распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями.

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Тэги: США, BOEING, ПРОИЗВОДСТВО, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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