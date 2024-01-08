FAA распорядилось остановить полеты лайнеров Boeing 737 MAX 9 после инцидента в Alaska Airlines

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737 MAX 9 в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями после пятничного инцидента с лайнером Alaska Airlines.
"FAA требует немедленного проведения проверки некоторых самолетов 737 MAX 9, прежде чем они смогут возобновить полеты", - говорится в заявлении регулятора.
Решение FAA затронет примерно 171 самолет Boeing Co.
Alaska Air Group сообщила в пятницу, что остановит полеты всех 65 самолетов 737 MAX 9 из своего парка. Такое же решение приняла United Airlines, в парке которой 79 таких лайнеров.
Как сообщалось, самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда в минувшую пятницу после потери части фюзеляжа в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США также объявил о начале расследования инцидента.
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сообщило агентству Bloomberg, что приняло к сведению директиву FAA. Регулятор отметил, что ни одна европейская авиакомпания не эксплуатирует самолеты Boeing в конфигурации, к которой относится директива.
Британское управление гражданской авиации заявило, что таких самолетов не зарегистрировано и в Великобритании. Регулятор потребовал от иностранных авиаперевозчиков провести необходимые проверки самолетов737 MAX 9 перед полетами в воздушном пространстве Британии.
Регуляторы Китая и Индии также сообщили, что местные компании не имеют самолетов Boeing 737 MAX 9 в своих парках.
Среди авиакомпаний, приостановивших полеты этих лайнеров, - панамская Copa Airlines SA, мексиканская Aeromexico, исландская Icelandair, а также Turkish Airlines.
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