Boeing меняет руководителя программы самолетов серии 737

Boeing Co. меняет руководителя программы самолетов серии 737 и создает в компании новую позицию для усиления контроля качества после январского инцидента с лайнером Alaska Air Group, пишет газета The Wall Street Journal.
Вице-президент программы Эд Кларк, который также является управляющим предприятия Boeing в Рентоне (штат Вашингтон), где был произведен полученный Alaska Air самолет, покидает свой пост, сообщил сотрудникам компании руководитель подразделения коммерческих самолетов Boeing Стэн Дил.
Его место займет Кэти Рингголд, которая курирует поставки самолетов 737 клиентам.
Кларк, проработавший в Boeing 18 лет, возглавил предприятие в Рентоне в 2021 году.
Новую позицию - руководителя направления контроля качества в подразделении коммерческих самолетов займет старший вице-президент Boeing Элизабет Лунд.
Как сообщалось, в начале января самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км.
Вслед за инцидентом Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронуло 171 самолет Boeing.
Позднее стало известно, что FAA запретило Boeing Co. расширять производство самолетов 737 MAX.
Акции Boeing прибавляют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 3,2%.
Байрамов и Клаар обсудили перспективы мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Власти Азербайджана направят около 3,4 млн манатов на проектирование строительства квартир в Ходжалы и реконструкцию 3 н.п. в Карабахе
Фонд соцразвития вынужденных переселенцев Азербайджана направит 1,4 млн манатов на проектные работы в селе Малыбейли
Поставки духов и туалетной воды в Азербайджан за 2023г выросли на 25%
Azerpoct запустило услугу доставки онлайн-заказов из США
Американский космический аппарат Nova-C вышел на орбиту Луны
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Зеленский назначил экс-гендиректора «Укроборонпрома» Гусева послом Украины в Азербайджане
Главы МИД РФ и Турции провели переговоры в Рио-де-Жанейро
Чешские фермеры организовали массовые протесты на границах страны
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Компания Azerconnect признана лучшим работодателем Азербайджана
AccessBank объявляет тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Габала
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы