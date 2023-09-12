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Внешняя политика 12.09.2023 23:01

Быстрая милитаризация Армении создает новые угрозы на Южном Кавказе – спикер парламента Азербайджана

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова считает, что быстрое вооружение Армении подрывает мирные перспективы и создает новые угрозы для Южного Кавказа.

Гафарова в настоящее время находится с официальным визитом в Болгарии, где она провела ряд встреч с высшим руководством этой страны, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу парламента.

На проведенных встречах Гафарова заявила, что «если Армения действительно хочет мира и заявляет, что признает территориальную целостность Азербайджана, то почему она так быстро вооружается? Или почему такая бедная страна, как Армения, закупает оружие на $100 млн?».

Спикер парламента отметила, что Армения использует приобретенное ею оружие против суверенной территории Азербайджана.

«Это говорит о том, что быстрое вооружение Армении подрывает мирные перспективы и приводит к новым угрозам для региона», - сказала спикер.

По ее мнению, сегодня в Армении активизируются реваншистские силы. «Армения до сих пор имеет территориальные претензии к Азербайджану. Со своей стороны, Азербайджан привержен нормализации отношений с Арменией и подписанию мирного соглашения, основанного на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности. Азербайджан также прилагает усилия для реинтеграции этнических армян, проживающих в Карабахском регионе, как равноправных граждан Азербайджана», - добавила Гафарова.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГАФАРОВА, АРМЕНИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, РИСКИ


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