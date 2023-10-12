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Внешняя политика 12.10.2023 12:25

Баку готов к продолжению переговоров с Ереваном для подписания мирного договора – Гафарова

Баку готов к продолжению переговоров с Ереваном для подписания мирного договора, заявила спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова.

«Азербайджан готов к продолжению переговоров с Арменией по подписанию мирного договора и нормализации отношений», - сказала Гафарова на заседании парламента в четверг.

По ее словам, нормализация отношений между двумя странами принесет мир и благополучие на Южный Кавказ.

Гафарова добавила, что власти Азербайджана в настоящее время предпринимают меры для реинтеграции армян, оставшихся в Карабахском регионе страны.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГАФАРОВА, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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