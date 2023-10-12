Баку готов к продолжению переговоров с Ереваном для подписания мирного договора – Гафарова

Баку готов к продолжению переговоров с Ереваном для подписания мирного договора, заявила спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова.

«Азербайджан готов к продолжению переговоров с Арменией по подписанию мирного договора и нормализации отношений», - сказала Гафарова на заседании парламента в четверг.

По ее словам, нормализация отношений между двумя странами принесет мир и благополучие на Южный Кавказ.

Гафарова добавила, что власти Азербайджана в настоящее время предпринимают меры для реинтеграции армян, оставшихся в Карабахском регионе страны.

Р.Ахмедов