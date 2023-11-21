Спикер парламента Азербайджана призвала Армению «работать на благо мира», а не вводить в заблуждение мировое сообщество

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова считает, что Ереван избегает переговоров с Баку по мирному договору.
«Сегодня на повестке дня Азербайджана стоит нормализация отношений и подписание мирного договора. К сожалению, вместо того, чтобы работать на благо мира, Армения все еще пытается ввести в заблуждение международное сообщество, выдвигая ложные и необоснованные обвинения в адрес Азербайджана», - сказала Гафарова во вторник на пленарном заседании парламента.
По ее мнению, Ереван продолжает использовать все возможности и платформы для антиазербайджанской кампании.
«Прискорбно, что в последнее время по этому вопросу приняты ряд необъективных и несправедливых резолюций против Азербайджана», - отметила она.
Гафарова, в частности, в качестве примера привела «акт о защите армян в 2023 году», принятый 15 ноября Сенатом США. «В этом акте утверждается, что армяне насильно покинули регион (Карабах – ИФ), хотя они ушли добровольно. Это (утверждение о насильственном перемещении – ИФ) полностью противоречит заключению международных организаций, в частности ООН, Международного Комитета Красного Креста и др.», - сказала спикер парламента Азербайджана.
Р.Ахмедов
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