Безработица в ОЭСР в июле поднялась до 4,8%

Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле поднялась до 4,8%, говорится в сообщении организации.
В июне она составляла 4,7%, что является рекордно низким уровнем за всю историю подсчета показателя.
При этом безработица осталась ниже отметки в 5% по итогам тринадцатого месяца подряд, отмечается в пресс-релизе.
Безработица в июле выросла в 15 странах ОЭСР, включая Данию, Литву и Австрию. В девяти государствах она не изменилась, а еще в девяти снизилась. В пяти странах безработица находится на рекордно низком уровне или близко к нему, включая Германию и США.
Количество безработных в странах ОЭСР в июле увеличилось до 32,942 млн человек по сравнению с 32,658 млн человек в предыдущий месяц. Показатель держится около рекордно низкого уровня, зафиксированного в июле прошлого года.
Безработица среди женщин повысилась до 5% с 4,9% в июне, среди мужчин - осталась на отметке 4,6%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) увеличился до 10,5% с 10,3%.
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