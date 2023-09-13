Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8281 RUR   0.018 GBR   2.1245 TRY   0.0632

Цена на нефть

12.09 $/bbl +/- WTI 88.84 +1.55 Brent 92.06 +1.42

Макроэкономика 13.09.2023 22:39

Госбюджет Азербайджана за 8 мес. исполнен с дефицитом в 218,5 млн манатов

Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-августе 2023 года по оперативным данным составил 218,5 млн манатов или 0,27% ВВП за отчетный период, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В течение первых 7 месяцев 2023 года госбюджет исполнялся с профицитом.

Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета за 8 месяцев составили 20 млрд 431,2 млн манатов (рост по сравнению с январем-августом 2022 года на 1,2%), расходы - 20 млрд 649,7 млн манатов (рост на 13,8%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за 8 месяцев составил 80 млрд 96,4 млн манатов.

Обновленный прогноз по доходам госбюджета на 2023 год составляет 33 млрд 779,5 млн манатов, расходам - 36 млрд 568,8 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2023 год прогнозируется на уровне 2 млрд 789,3 млн манатов или 2,5% ВВП.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ


Похожие новости


Госбюджет Азербайджана в 2022г исполнен с дефицитом в 1,3 млрд манатов Власти Азербайджана на 2023г прогнозируют дефицит госбюджета на уровне около 2,6 млрд манатов или 2,4% ВВП Падение экономики Украины в марте составило 45%, дефицит госбюджета-2022 может достичь 26% ВВП - Dragon Capital Госбюджет Азербайджана в январе-октябре исполнен с дефицитом 0,9% ВВП Госбюджет Азербайджана в январе-августе исполнен с дефицитом около 0,9% ВВП Госбюджет Азербайджана в январе-июле исполнен с дефицитом около 0,5% ВВП Азербайджан цену на нефть в госбюджете на 2020г заложил на уровне $55 за баррель - Минфин Дефицит госбюджета Азербайджана в I полугодии составил 1,44% ВВП, профицит сводного бюджета – 15,6% ВВП Госбюджет Азербайджана в I полугодии исполнен с дефицитом в 1,4% ВВП Госбюджет Азербайджана в январе-мае исполнен с дефицитом в 1,4% ВВП

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az