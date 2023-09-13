Госбюджет Азербайджана за 8 мес. исполнен с дефицитом в 218,5 млн манатов

Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-августе 2023 года по оперативным данным составил 218,5 млн манатов или 0,27% ВВП за отчетный период, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В течение первых 7 месяцев 2023 года госбюджет исполнялся с профицитом.

Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета за 8 месяцев составили 20 млрд 431,2 млн манатов (рост по сравнению с январем-августом 2022 года на 1,2%), расходы - 20 млрд 649,7 млн манатов (рост на 13,8%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за 8 месяцев составил 80 млрд 96,4 млн манатов.

Обновленный прогноз по доходам госбюджета на 2023 год составляет 33 млрд 779,5 млн манатов, расходам - 36 млрд 568,8 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2023 год прогнозируется на уровне 2 млрд 789,3 млн манатов или 2,5% ВВП.

Р.Ахмедов