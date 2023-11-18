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Макроэкономика 18.11.2023 08:30

Госбюджет Азербайджана за 10 мес. исполнен с дефицитом в 218 млн манатов

Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-октябре 2023 года по оперативным данным составил 217,8 млн манатов или 0,21% ВВП за отчетный период, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Как сообщалось ранее, дефицит госбюджета Азербайджана по итогам 9 месяцев 2023 года составил 1 млрд 137,5 млн манатов или 1,25% ВВП за отчетный период.

Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета за 10 месяцев составили 26 млрд 412,8 млн манатов (спад по сравнению с январем-октябре 2022 года на 2,3%), расходы - 26 млрд 630,6 млн манатов (рост на 14,8%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за 10 месяцев составил 100 млрд 883,1 млн манатов.

Прогноз по доходам госбюджета на 2023 год составляет 33 млрд 779,5 млн манатов, расходам - 36 млрд 568,8 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2023 год прогнозируется на уровне 2 млрд 789,3 млн манатов или 2,5% ВВП.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ИСПОЛНЕНИЕ, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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