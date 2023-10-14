Дефицит госбюджета Азербайджана за 9 месяцев составил 1,25% ВВП, профицит сводного – 12,1% - Минфин

Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-сентябре 2023 года составил 1 млрд 137,6 млн манатов или 1,25% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине.

Согласно данным Минфина, доходы госбюджета составили 22 млрд 76,9 млн манатов (спад по сравнению с январем-сентябрем 2022 года на 1,5%). При этом план по доходам выполнен на 87,4%.

Поступления от ненефтегазового сектора в отчетном периоде составили 13 млрд 130,8 млн манатов (+13,2% от показателя января-сентября 2022 года) или 59,5% всех бюджетных доходов, прогноз выполнен на 106%.

Нефтегазовые доходы составили 8 млрд 946,1 млн манатов (спад на 17,2% от показателя 9 месяцев 2022 года) или 40,5% бюджетных доходов, прогноз выполнен на 69,5%.

В целом, в структуре доходов поступления по линии Государственной налоговой службы составили 12 млрд 810,7 млн манатов (+22,6% от показателя января-сентября 2022 года, прогноз выполнен на 106%), Государственного таможенного комитета - 4 млрд 706,6 млн манатов (+11,3%, прогноз выполнен на 107,1%), трансферты из Государственного нефтяного фонда - 3 млрд 550 млн манатов (-45,7%, прогноз выполнен на 45,6%), остальное - из прочих источников.

Расходы госбюджета в январе-сентябре составили 23 млрд 214,5 млн манатов (рост на 13,4%), прогноз выполнен на 100,6%.

В структуре расходов 14 млрд 118,4 млн манатов или 60,8% составили текущие расходы, 8 млрд 382,4 млн манатов или 36,1% - капитальные, 713,7 млн манатов или 3,1% - на обслуживание госдолга.

Расходы на оборону и нацбезопасность составили 3 млрд 468,9 млн манатов (уровень исполнения – 92,3%), на соцзащиту и соцобеспечение - 3 млрд 214,1 млн манатов (исполнение – 118,2%), на образование - 2 млрд 709,1 млн манатов (97,6%), на общегосударственные нужды – 2 млрд 486,3 млн манатов (91,9%), здравоохранение – 1 млрд 214 млн манатов (106,8%), АПК – 676,9 млн манатов (89,4%), на экономическую деятельность - 6 млрд 431,5 млн манатов (108,6%).

В январе-сентябре текущего года власти Азербайджана направили 3 млрд 741 млн манатов на финансирование проектов по восстановлению освобожденных территорий (Карабаха и Восточного Зангезура).

Согласно данным Минфина, доходы сводного бюджета за 9 месяцев составили 36 млрд 889,3 млн манатов (+24,1% от показателя января-сентября 2022 года), расходы - 25 млрд 898,4 млн манатов (+14,7%). Профицит сводного бюджета составил 10 млрд 990,9 млн манатов или 12,1% ВВП за отчетный период.

Прогноз по доходам госбюджета на 2023 год составляет 33 млрд 779,5 млн манатов, расходам - 36 млрд 568,8 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2023 год прогнозируется на уровне 2 млрд 789,3 млн манатов или 2,5% ВВП.

Р.Ахмедов