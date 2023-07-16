ГНФАР прогноз по трансфертам в госбюджет в I полугодии выполнил на 47,2% - Минфин

Профицит госбюджета Азербайджана в январе-июне 2023 года составил 1 млрд 416,6 млн манатов или 2,3% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине.

Согласно данным Минфина, доходы госбюджета составили 15 млрд 479,9 млн манатов (рост по сравнению с январем-июнем 2022 года на 9%). При этом план по доходам выполнен на 99,2%.

Поступления от ненефтегазового сектора в отчетном периоде составили 8 млрд 831,2 млн манатов (+18,4% от показателя января-июня 2022 года) или 57% всех бюджетных доходов, прогноз выполнен на 120,5%.

Нефтегазовые доходы составили 6 млрд 648,7 млн манатов (спад на 1,5% от показателя января-июня 2022 года) или 43% бюджетных доходов, прогноз выполнен на 80,3%.

В целом, в структуре доходов поступления по линии Государственной налоговой службы составили 9 млрд 181,4 млн манатов (+41,6% от показателя первого полугодия 2022 года, прогноз выполнен на 127,7%), Государственного таможенного комитета – 3 млрд 75,5 млн манатов (+21,1%, прогноз выполнен на 129,8%), трансферты из Государственного нефтяного фонда - 2 млрд 661 млн манатов (-42,7%, прогноз выполнен на 47,2%), остальное – из прочих источников.

Расходы госбюджета в январе-июне составили 14 млрд 63,3 млн манатов (рост на 8,7%), прогноз выполнен на 94,3%.

В структуре расходов 9 млрд 718,8 млн манатов или 69,1% составили текущие расходы, 3 млрд 913,7 млн манатов или 27,8% - капитальные, 430,8 млн манатов или 3,1% - на обслуживание госдолга.

Расходы на оборону и нацбезопасность составили 2 млрд 147,5 млн манатов (уровень исполнения – 101%), на соцзащиту и соцобеспечение – 2 млрд 120,9 млн манатов (исполнение – 120,4%), на образование – 1 млрд 956,6 млн манатов (110,9%), здравоохранения – 932,2 млн манатов (122,6%), АПК – 522,3 млн манатов (108,9%), на экономическую деятельность – 2 млрд 905,4 млн манатов (105,7%).

В январе-июне текущего года власти Азербайджана направили 1 млрд 967,9 млн манатов на финансирование проектов по восстановлению освобожденных территорий (Карабаха и Восточного Зангезура).

Согласно данным Минфина, доходы сводного бюджета в I-ом полугодии составили 26 млрд 786,8 млн манатов (+47,6% от показателя января-июня 2022 года), расходы – 15 млрд 711,4 млн манатов (+9,5%). Профицит сводного бюджета составил 11 млрд 75,4 млн манатов или 18,4% ВВП за отчетный период.

Обновленный прогноз по доходам госбюджета на 2023 год составляет 33 млрд 779,5 млн манатов, расходам - 36 млрд 568,8 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2023 год прогнозируется на уровне 2 млрд 789,3 млн манатов или 2,5% ВВП.

Р.Ахмедов