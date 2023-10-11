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Макроэкономика 11.10.2023 18:07

Госбюджет Азербайджана за 9 мес. исполнен с дефицитом в 1,1 млрд манатов

Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-сентябре 2023 года по оперативным данным составил 1 млрд 137,5 млн манатов или 1,25% ВВП за отчетный период, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Как сообщалось ранее, дефицит госбюджета Азербайджана по итогам 8 месяцев 2023 года составил 218,5 млн манатов или 0,27% ВВП за отчетный период

Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета за 9 месяцев составили 22 млрд 77 млн манатов (спад по сравнению с январем-сентябре 2022 года на 1,4%), расходы - 23 млрд 214,5 млн манатов (рост на 13,4%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за 9 месяцев составил 90 млрд 812,5 млн манатов.

Прогноз по доходам госбюджета на 2023 год составляет 33 млрд 779,5 млн манатов, расходам - 36 млрд 568,8 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2023 год прогнозируется на уровне 2 млрд 789,3 млн манатов или 2,5% ВВП.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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