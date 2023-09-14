Госдеп США одобрил возможную продажу Южной Корее 25 истребителей-невидимок F-35A

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Сеулу до 25 истребителей F-35A с технологией "стелс", способных уклоняться от радаров, и сопутствующего оборудования, передает южнокорейское агентство "Ренхап". "Предполагаемая продажа улучшит способность Республики Корея противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечивая надежный оборонный потенциал для сдерживания агрессии в регионе и обеспечения совместимости с силами США", - цитирует "Ренхап" пресс-релиз агентства оборонного сотрудничества Пентагона. Агентство уточняет, что сумма предполагаемой сделки составит $5,06 млрд. Сеул намерен приобрести 25 истребителей F-35A, а также 26 двигателей, оборудование для перепрограммирования средств радиоэлектронной борьбы и другое сопутствующее оборудование.

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