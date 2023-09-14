Обмен заключенными между США и Ираном может состояться на следующей неделе - СМИ

США и Иран в соответствии с ранее достигнутым соглашением намерены обменяться заключенными уже в ближайший понедельник, 18 сентября, сообщает агентство Bloomberg со ссылками на свои источники.

"Точная дата обмена пока не установлена, но, вероятно, это произойдет 18 сентября, за день до того, как мировые лидеры соберутся в Нью-Йорке на ежегодное заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что администрация США согласилась не применять санкции в отношении иностранных банков за перевод замороженных иранских активов на сумму $6 млрд, что стало основой договоренности об обмене заключенными между двумя странами.

По сообщению агентства Associated Press (AP), американский госсекретарь Энтони Блинкен подписал документ об отмене санкций после того, как официальные лица США и Ирана заявили о наличии принципиального соглашения.

"Я определил, что отказ от введения санкций в отношении иностранных финансовых учреждений, находящихся под основной юрисдикцией Германии, Ирландии, Катара, Республики Корея и Швейцарии, отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов", - отметил Блинкен.

Освобождение от ограничений распространяется на операции с участием находящимися под американскими санкциями таких организаций, как Национальная иранская нефтяная компания и Центральный банк Ирана.

По словам Блинкена, Вашингтон в обмен на освобождаемых Тегераном пятерых американцев обязался освободить пятерых иранских граждан, в настоящее время удерживаемых в США.

При этом в документе Блинкена говорится, что размораживаемые иранские средства будут переведены в банк Катара и могут использоваться исключительно для гуманитарных целей под контролем со стороны США.

Bloomberg пишет, что администрация Байдена отвергла заявления Ирана о том, что не будет никаких ограничений на использование этих средств.

Решение администрации подверглось критике со стороны ряда республиканцев, которые утверждают, что "сделка укрепит иранскую экономику в то время, когда Иран представляет растущую угрозу для США и союзников на Ближнем Востоке", говорилось в сообщении АР.

Так, сенатор Чак Грассли написал в соцсети Х (бывший твиттер): "Нелепо, что нас шантажируют, заставляя заплатить $6 млрд за заложников, что косвенно поможет финансировать внешнюю политику Ирана - террориста номер один".

Сенатор Том Коттон обвинил Байдена в "выплате выкупа худшему в мире государственному спонсору терроризма".

Вместе с тем, как пишет Bloomberg, США надеются, что обмен пленными "расчистит путь к более широкой дипломатии, направленной на введение ограничений на ядерные программы Ирана".