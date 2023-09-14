Банки в Азербайджане на валютном аукционе в четверг приобрели $25 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг продал банкам $25,1 млн.
На аукционе 12 сентября банки приобрели $24,2 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил $25,1 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В 2022 году Госнефтефонд Азербайджана на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).
Н.Аббасова
В Баку сообщили об обстреле позиций азербайджанских военных со стороны ВС Армении в районе границы
Алиев пригласил Рахмона посетить с визитом Азербайджан
Алиев и Рахмон обсудили экономику, региональные и международные процессы
Количество браков в Азербайджане за 7 месяцев сократилось на 18%, разводов - выросло на 42%
Ушел из жизни первый президент Молдовы Снегур
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели трех военнослужащих в результате крушения военного транспортного средства
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
До конца года в Польшу поступит 12 южнокорейских истребителей FA-50
США возобновили контртеррористические операции с использованием БПЛА в Нигере
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» удостоен международной награды
Отличные возможности к новому учебном году от «Нар»!
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС