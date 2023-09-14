ЮНЕСКО не стала вносить Венецию в список Всемирного наследия под угрозой исчезновения

Комитет ЮНЕСКО в очередной раз принял решение не объявлять Венецию объектом Всемирного наследия, который находится под угрозой исчезновения, сообщают в четверг французские СМИ.
Такое решение комитет принял на сессии в Эр-Рияде вопреки ранее озвученным рекомендациям экспертов международной организации.
В конце июля эксперты ЮНЕСКО рекомендовали наделить Венецию подобным статусом из-за последствий массового туризма и глобального потепления. Это была не первая подобная рекомендация. Так, в 2021 году специалисты уже призывали изменить статус города, однако на заседании комитета с участием всех стран эту инициативу также не поддержали.
Некоторые западные специалисты и ученые считают, что если не принять дополнительных мер, то Венеция может полностью уйти под воду к 2100 году.
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