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Зеленский может встретиться с Байденом во время поездки в США на сессию Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский, который на следующей неделе поедет в США для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, может посетить Вашингтон, где встретится с президентом Джо Байденом, сообщают американские СМИ.

По данным портала Axios, Зеленский может также провести встречи в Конгрессе США.

Эти встречи имеют большое значение в сложившихся в Соединенных Штатах условиях, поскольку Конгресс в настоящее время рассматривает просьбу Байдена одобрить дополнительную помощь Украине в размере, превышающем $20 млрд, говорится в публикации.

"Байден пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но по мере того, как конфликт затягивается, по поводу того, какой объем помощи США должны продолжать оказывать Киеву, усиливаются разногласия, особенно среди республиканцев палаты представителей", - напоминает издание.

Первым о возможном визите Зеленского в Вашингтон сообщил портал Punchbowl News. Встреча может состояться в четверг, 21 сентября.

СМИ отмечают, что официального подтверждения этой информации от Белого дома не поступало.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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