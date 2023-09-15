Манат подорожал к евро, стабилен к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 15 сентября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 15 сентября ЦБА установил на уровне 1.8108 манат/1EUR (14 сентября - 1.8271 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 15 сентября сохранил на уровне 0.0176/1RUB.
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 15 сентября ЦБА сохранил на уровне 0.0631 манат/1TRY.
Х.Насирзаде
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