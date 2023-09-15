Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле за 8 месяцев сократилось на 24%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-августе 2023 года составило $13 млрд 203 млн 962,08 тыс., что на 24% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Согласно данным ГТК, за январь-август внешнеторговый оборот Азербайджана составил $35 млрд 505 млн 182,34 тыс. (рост на 1,1% по сравнению с январем-августом 2022г - ИФ). При этом экспорт составил $24 млрд 354 млн 572,21 тыс. (спад на 7,2%), импорт - $11 млрд 150 млн 610,13 тыс. (рост на 25,7%).
В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (90,92%).
В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 12,52%, табак и табачную продукцию - 0,67%, фармацевтическую продукцию - 3,6%, удобрения - 0,45%, пластмассы и изделия из них - 3,16%, древесину и продукцию из нее - 2,34%, одежду и аксессуары для одежды - 2,21%, черные металлы и изделия из них - 6,31%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним - 19,19%, транспортные средства и запчасти - 15,31%, мебель - 0,8%, прочее - 33,44%.
Во внешнеторговых операциях было задействовано 9 134 государственных и частных предприятия, 44 346 физических лица.
В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 194 странами.
Основные операции при экспорте Азербайджан проводил с Италией (45,6% от общего экспорта), Турцией (16,44%), Грецией (4,66%), Израилем (4,49%), Россией (3,26%), Испанией (2,92%), Индией (2,75%), Чехией (2,18%), Грузией (2,17%), Румынией (1,92%).
Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (17,87%), Китаем (16,98%), Турцией (13,66%), Германией (5,73%), Туркменистаном (5,27%), Францией (3,07%), США (3%), Ираном (2,73%), Италией (2,63%), Кореей (2,48%).
Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2022 году составило $23 млрд 606 млн 771,14 тыс. (+ 2,2 раза от показателя 2021 года) на фоне высоких цен на нефть и газ.
Х.Насирзаде
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