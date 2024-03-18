Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-феврале выросло на 25%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-феврале 2024 года составило $2 млрд 333 млн 333,39 тыс., что на 24,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-февраль внешнеторговый оборот Азербайджана составил $7 млрд 226 млн 608,75 тыс. (рост на 0,8% по сравнению с январем-февралем 2023г - ИФ). При этом экспорт составил $4 млрд 779 млн 971,07 тыс. (рост на 5,7%), импорт - $2 млрд 446 млн 637,68 тыс. (спад на 7,7%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (90,48%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 15,45%, табак и табачную продукцию - 0,69%, фармацевтическую продукцию – 3,24%, удобрения - 0,36%, пластмассы и изделия из них – 3,15%, древесину и продукцию из нее - 2,31%, одежду и аксессуары для одежды – 2,04%, черные металлы и изделия из них – 7,41%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 21,57%, транспортные средства и запчасти – 13,4%, мебель - 0,79%, прочее – 29,59%.

Во внешнеторговых операциях было задействовано 5,99 тыс. государственных и частных предприятий, 11,904 тыс. физических лица.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 138 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан проводил с Италией (37,02% от общего экспорта), Турцией (13,27%), Израилем (11,14%), Индией (7,55%), Таиландом (4,25%), Россией (3,25%), Грузией (2,41%), Болгарией (2,2%), Португалией (2,18%) и Румынией (2,08%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Китаем (19,67%), Россией (17,83%), Турцией (14,11%), США (4,69%), Германией (4,65%), Ираном (3,28%), Беларусью (2,82%), Туркменистаном (2,52%), Италией (2,4%) и Южной Кореей (2,4%).

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2023 году составило $16 млрд 613 млн 210,17 тыс., что на 29,6% меньше показателя 2022 года.

Х.Насирзаде