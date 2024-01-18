Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2023г сократилось на 30%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2023 году составило $16 млрд 613 млн 210,17 тыс., что на 29,6% меньше показателя 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за прошедший год внешнеторговый оборот Азербайджана составил $51 млрд 183 млн 899,55 тыс. (спад на 2,9% по сравнению с 2022г - ИФ). При этом экспорт составил $33 млрд 898 млн 554,86 тыс. (спад на 11,1%), импорт - $17 млрд 285 млн 344,69 тыс. (рост на 18,9%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (90,12%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 12,5%, табак и табачную продукцию - 0,69%, фармацевтическую продукцию - 3,24%, удобрения - 0,42%, пластмассы и изделия из них - 3,03%, древесину и продукцию из нее - 2,25%, одежду и аксессуары для одежды - 2,4%, черные металлы и изделия из них - 6,37%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним - 20,04%, транспортные средства и запчасти – 16,56%, мебель - 0,76%, прочее - 31,74%.

Во внешнеторговых операциях было задействовано 10 606 государственных и частных предприятий, 61 161 физическое лицо.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции с 193 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан проводил с Италией (44,86% от общего экспорта), Турцией (15,81%), Израилем (4,13%), Грецией (4,02%), Индией (3,64%), Россией (3,53%), Германией (2,68%), Испанией (2,32%), Грузией (2,24%), Чехией (2,02%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (18,29%), Китаем (17,49%), Турцией (13,26%), Германией (5,3%), США (5,14%), Туркменистаном (3,98%), Италией (2,76%), Ираном (2,74%), Японией (2,52%), Кореей (2,48%).

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2022 году составило рекордные $23 млрд 606 млн 771,14 тыс. (+ 2,2 раза от показателя 2021 года) на фоне высоких цен на нефть и газ.

Х.Насирзаде